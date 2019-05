VIDEO - Ancelotti: "Il rigore? Come Meret-Ronaldo, mai si saprà cosa è successo..."

369 visualizzazioni | 00:31

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta così il controverso rigore fischiato da Chiffi contro il Cagliari: "Purtroppo mai si saprà quello che effettivamente è successoUn po’ come Meret-Ronaldo, l’ha toccato o no, a volte ti favoriscono, altre no".