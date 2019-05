VIDEO - Ancelotti: "Il prossimo attaccante? Non mi interessa la stazza, deve saper attaccare la profondità"

Il tecnico del Napoli nel post gara della sfida vinta contro il Cagliari, traccia l'identikit del prossimo attaccante dei partenopei: "Non sto cercando un attaccante con determinate caratteristiche, cerchiamo qualcuno che possa migliorarci e basta. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la profondità".