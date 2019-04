Ancelotti ci crede: "Il Napoli farà una grandissima partita, la rimonta è possibile"

2 visualizzazioni | 01:21

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di vigilia della sfida dell'Arsenal carica l'ambiente: "Siamo l'unica squadra italiana rimasta in Europa e vogliamo restare in questa competizione con tutta la nostra forza. Domani l'obiettivo sarà restare in partita per tutti i 90' con coraggio, intelligenza e cuore".