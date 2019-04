Allegri si dà all'Ippica: "I record? Ora vi spiego cosa vuol dire vincere di corto muso..."

329 visualizzazioni | 00:56

Il tecnico della Juventus nella conferenza stampa post sconfitta contro la SPAL utilizza un gergo ippico per spiegare la sua concezione di vittoria: "Nelle corse dei cavalli basta mettere il musetto davanti, non c'è bisogno di 100. Quello che perde di corto muso arriva secondo, quello che vince di corto muso è primo. 84 punti per vincere lo scudetto, se il Napoli non le vince tutte bastano...".