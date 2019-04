Allegri: "Scudetto facile? E' facile per chi non lo vince..."

77 visualizzazioni | 00:48

L'allenatore della Juventus risponde a chi gli chiede conto dello scudetto in cassaforte ma non ancora ufficiale: "Leggo che lo scudetto è facile ma lo è per chi non lo vince, per riuscirci non serve fare bene gli scontri diretti ma il resto del campionato. Me l'hanno insegnato quando ero piccino, ora però il calcio è solo per gli