Allegri: "La Champions è una competizione tanto bella, quanto bastarda..."

Massimiliano Allegri a margine della conferenza stampa di vigilia di Inter-Juventus, torna a parlare dell'uscita in Champions League contro l'Ajax: "Se arrivi al momento giusto non nelle migliori condizioni paghi. Quest'anno per la prima volta nei miei cinque anni siamo arrivati male ai quarti. E sicuramente ho responsabilità anche io".