VIDEO - Allegri: "Kean? Era in balia dei venti, mi ha stupito per come è entrato"

65 visualizzazioni | 01:05

Così Allegri sull'impatto di Moise Kean a gara in corso dopo gli elogi seguiti al gol in Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein: "Era in balia dei venti, mi ha stupito per come è entrato".