Allegri: "Ronaldo non ha bisogno di stimoli da Zapata per fare bene"

VIDEO - Allegri: "Cristiano Ronaldo non ha bisogno di stimoli da Zapata per fare bene"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Chievo, dice la sua riguardo l'aggancio di Zapata e Quagliarella in vetta alla classifica cannonieri: "CR7 non ha bisogno degli stimoli di nessuno per rendere al meglio, è un grandissimo professionista e si motiva da solo".