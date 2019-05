Agnelli: "La scelta più sofferta da quando sono presidente, Allegri ha fatto la storia della Juve"

1.903 visualizzazioni | 01:16

Visibilmente emozionato e commosso il presidente Andrea Agnelli spiega come si è arrivati al divorzio con Massimiliano Allegri, il tecnico degli 11 trofei in 5 anni: "Dopo diverse valutazioni abbiamo capito che era il momento giusto per cambiare, ma Max resterà nella storia della Juventus".