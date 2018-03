Inzaghi: "Campo dell'Olimpico pessimo, purtroppo tocca sempre alla Lazio giocare dopo il rugby"

3.045 visualizzazioni | 01:28

Il tecnico della Lazio, dopo il pareggio contro il Bologna, non nasconde che la squadra sia stanca e si lamenta anche per le condizioni del manto erboso dell'Olimpico: "Non ricordo di una gara di calcio disputata sullo stesso campo in cui, il giorno prima, si era svolta una partita di rugby. Purtroppo capita sempre e solo a noi...".