Allegri: "Icardi? Giocatore straordinario, segna sempre alla Juventus ma..."

385 visualizzazioni | 00:28

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, parla di Mauro Icardi chiacchieratissimo come obiettivo di mercato dei bianconeri nella prossima stagione: "Mauro è un attaccante straordinario. Domani bisognerà essere bravi, se ci sarà, a non fargli fare gol, se non ci sarà difficilmente ci farà gol. C'è sempre una prima volta e magari domani non farà gol".