Allegri: "Prima di giugno parlerò con Agnelli, per programmare futuro servirà lucidità"

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, parla del suo futuro: "Non ci siamo dati una data. Lasciamo passare questi giorni, poi la società deciderà. Gli altri anni parlavamo anche a giugno, quindi siamo in anticipo sui tempi... La cosa più importante è essere lucidi e prendere le decisioni per creare le basi per un'annata importante".