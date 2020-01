VIDEO - Sarri: "In Italia c'è poca pazienza. Il Liverpool il primo anno è arrivato 11° e il secondo 8°..."

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma. Tanti i temi toccati: dalla pericolosità dei giallorossi alle condizioni di de Ligt fino a una piccola frecciata al sistema calcio in Italia: "Da noi non c'è pazienza, in Inghilterra il Liverpool è arrivato 11° il primo anno e 8° il secondo"