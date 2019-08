VIDEO - Radja Nainggolan, da top player a esubero: la triste parabola del Ninja in un anno all'Inter

Acclamato dai tifosi al suo arrivo, identificato subito come possibile nuovo top player il belga nel corso della stagione ha vissuto una serie di alti e bassi dovuti ai tanti infortuni e i soliti eccessi fuori dal campo. Nonostante un finale di campionato da protagonista - con il gol-qualificazione in Champions segnato all'Empoli - Conte ha scelto di non puntare su di lui.