VIDEO - Vialli nuovo capo delegazione: "Un onore essere in Nazionale. Con Mancini ci teniamo giovani"

131 visualizzazioni | 02:36

Grande soddisfazione per Gianluca Vialli che ha assunto il ruolo di nuovo capo delegazione della Nazionale azzurra: "Un onore per me essere qui. Sono felice perché posso lavorare con i giovani e provare ad ispirarli".