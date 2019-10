Ronaldo diventa CR700: tutti i numeri della fantastica carriera dell'attaccante della Juve

18.066 visualizzazioni | 01:26

Con il gol su rigore all'Ucraina, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 700esimo gol in carriera tra squadre di club e Nazionale. Numeri incredibili per CR7 che ha realizzato, tra l'altro, il suo 95° gol con il Portogallo (secondo di sempre per una Nazionale dopo l'iraniano Ali Daei).