VIDEO - Mancini su Florenzi: "Non gioca più nella Roma? Sarà riposato per l'Italia e per l'Europeo"

5 visualizzazioni | 01:38

Florenzi non vede più il campo da quando c'è Fonseca come allenatore dei giallorossi, ma il ct non lo vede - per adesso - come un problema. Mancini, Gianluca, resta un difensore, e su Zaniolo: "Deve conquistarsi ancora tutto, deve crescere..."