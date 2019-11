VIDEO - Mancini: "Sensi e Barella? Non so cosa sia successo con Conte, ma per la Nazionale sono importanti"

Il ct della Nazionale non vuole commentare le parole di Conte post Champions quando fece l'esempio di dover migliorare l'Inter con Sensi e Barella. Anzi, Mancini è felice di poter far giocare in Nazionale due dei migliori giovani in circolazione come l'ex Sassuolo e l'ex Cagliari.