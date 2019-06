VIDEO - Mancini: "Manca un bomber all'Italia? A me interessa giocare bene. Io ero un grande attaccante"

9 visualizzazioni | 01:13

Non arrivano i gol degli attaccanti, ma Mancini non ne fa un dramma considerando che l'Italia ha fatto tanti gol con marcatori diversi durante la sua stagione: "A me interessa fare un bel calcio. E' una cosa anormale, ma comunque i gol arriveranno anche dagli attaccanti".