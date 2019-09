VIDEO - Mancini: “Fisicamente più in forma ed ermetici in difesa, con la Finlandia sarà una partita tosta”

Il ct azzurro nella conferenza stampa della vigilia, non esclude cambi di formazione a centrocampo e in difesa, ed avvisa il gruppo: “Tutti si sarebbero aspettati la Bosnia al secondo posto ma la Finlandia sta meritando questo secondo posto e non sarà facile fargli gol”.