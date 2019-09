VIDEO - Jorginho: "Pukki pericolo numero 1, non è capocannoniere della Premier per caso..."

Il regista del Chelsea mette in guardia i compagni da Teemu Pukki, il centravanti del Norwich protagonista di un inizio di stagione sfolgorante da 5 gol in 3 match di Premier League: "E' formidabile nei tempi d'inserimento e fa anche un grande lavoro di sacrificio per i compagni. Non ha segnato così tanti gol per caso...".