Bonucci: "Il razzismo è una piaga. Ci sono i mezzi tecnologici per prendere i colpevoli ma..."

Nella conferenza stampa della vigilia di Armenia-Italia, Leonardo Bonucci risponde così alle domande sulle polemiche per i vergognosi buu razzisti a Lukaku in Cagliari-Inter: "Razzismo? E' una situazione delicata, ci sono i mezzi per prendere i colpevoli. Non è corretto generalizzare ma abbiamo strutture e mezzi per prendere i colpevoli e non farli rientrare negli stadi".