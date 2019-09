VIDEO - La Plata è già pazza di Maradona: accoglienza da brividi per il ritorno di Diego in Argentina

Fuochi d'artificio, cori ed entusiasmo alle stelle per l'arrivo di Diego Armando Maradona che ieri pomeriggio ha diretto il primo allenamento a porte aperte come tecnico del Gimnasia La Plata nello stadio "Juan Carmelo Zerillo" davanti ad oltre 20.000 tifosi letteralmente in visibilio per l'arrivo del Pibe de Oro, che 11 anni dopo l'avventura da ct della Seleccion torna ad allenare in Argentina.