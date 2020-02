VIDEO - Mourinho: "Son? Bello il comunicato del Tottenham, ma per me la sua stagione è finita"

Lo Special One non si fa troppe illusioni dopo l'infortunio dell'attaccante sudocoreano: "Se giocherà ancora 2 o 3 partite quest'anno è perché il nostro portavoce è stato ottimista. Spero che abbia ragione, ma secondo me non sarà così".