Mourinho riparte dal Tottenham: tutte le liti con i suoi giocatori

453 visualizzazioni | 03:18

Dagli esordi del Porto con Vitor Baia passando per le rotture con vari giocatori a Chelsea e Real Madrid fino alle ultime grane in casa Manchester United. Ripercorriamo i rapporti più spinosi nella carriera del portoghese ma anche un momento particolare: le rotture di questa estate 2018 in un pre-campionato ben poco soddisfacente stanno guastando anche il rapporto tra Mourinho e la dirigenza.