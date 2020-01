Mourinho: "Battere il Liverpool? Solo noi due ci crediamo davvero..."

623 visualizzazioni | 00:23

Senza Harry Kane e in piena emergenza il Tottenham di José Mourinho proverà a battere il Liverpool di Klopp, dominatore del campionato inglese, una "mission impossible" sulla carta, ma lo Special One nella conferenza stampa della vigilia la butta sul ridere: "Ci crediamo solo io e l'addetto stampa in questa stanza, ma dobbiamo crederci...".