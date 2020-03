La lezione di Klopp: "Coronavirus? Mia opinione non conta, anche se sono famoso"

1.524 visualizzazioni | 01:05

Il tecnico del Liverpool a una domanda di un cronista riguardo alla propria idea in merito al Coronavirus dice una grande verità: "Bisogna parlare delle cose nel modo giusto. Non può essere che chi non ha la conoscenza della materia come me parli di certe cose. Le persone che ne sanno dovrebbero parlarne non gli allenatori. Non importa cosa ha da dire chi è famoso!".