VIDEO - Klopp ai giornalisti: "In che ruolo giocava Mourinho? Non lo sapete, forza cercatelo su Google!"

1.672 visualizzazioni | 00:48

Nuovo spettacolo in conferenza stampa per Jurgen Klopp che alla vigilia di Tottenham-Liverpool ha risposto così a chi gli chiedeva chi fosse più forte fra lui e José Mourinho da calciatore: "Mourinho faceva il portiere vero? Non lo sapete, forza cercatelo su Google, ho tempo!".