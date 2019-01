VIDEO - Sarri, strigliata in italiano: "Sono inca...to nero, abbiamo perso per mancanza di determinazione"

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Arsenal, Maurizio Sarri nella conferenza post gara abbandona l'inglese e ritorna a parlare in italiano per lanciare un messaggio chiaro ai propri calciatori: "L’approccio mentale è stato completamente sbagliato. Siamo stati battuti da una squadra che ci è stata superiore soprattutto nella determinazione e nella cattiveria".