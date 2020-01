Piatek all'Hertha Berlino, la maledizione della 9 del Milan continua. Dopo Inzaghi, che incubo!

1.086 visualizzazioni | 01:11

Da maggio 2012, ultima volta che Filippo Inzaghi ha vestito la maglia numero 9 del Milan: tutti gli attaccanti che hanno indossato questa pesante maglia hanno fallito, ultimo in ordine di tempo Kris Piatek che dopo gli 11 gol segnati nei primi sei mesi in rossonero con la numero 19 nei sei mesi in cui ha giocato con la 9 ha realizzato appena 5 reti in 21 presenze.