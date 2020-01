Papera del portiere vietnamita... La Corea del Nord ringrazia!

15 visualizzazioni | 00:32

La Corea del Nord trova il pareggio nella sfida contro il Vietnam valida per il campionato Under 23 asiatico grazie ad una papera del portiere. In vantaggio di un gol e bisognosa di una vittoria per passare il turno, la squadra vietnamita si è fatta rimontare e poi al 90° ha subito il gol che ha sentenziato l'eliminazione della finalista dell'edizione 2018.