VIDEO - Van Dijk: "Deluso per 2° posto nel Pallone d'Oro? No, è incredibile aver messo dietro tanti bomber"

Il difensore e capitano del Liverpool Virgil Van Dijk non è per nulla rammaricato per essere giunto secondo nella classifica del Pallone d'Oro dietro a Leo Messi: "Sono molto fiero di quanta strada ho fatto nella mia carriera, di quello che ho ottenuto. Essere qui stasera è incredibile e spero possa ispirare anche i tanti giovani".