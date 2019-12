Messi: "Un orgoglio vincere 6 Palloni d'Oro. Ma qualcuno un giorno mi supererà..."

637 visualizzazioni | 00:37

Il 32enne fenomeno argentino del Barcellona non nasconde la gioia e la soddisfazione per aver vinto il 6° Pallone d'Oro a 10 anni di distanza dal primo ottenuto nel 2009: "Era impensabile per me pensare di ottenerne uno, figuriamoci sei. Sono felice di averne vinti sei, sono l’unico ad esserci riuscito e ciò mi rende molto felice".