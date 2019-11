Lionel Messi merita il Pallone d'Oro 2019 perchè...

552 visualizzazioni | 00:53

Quattro giorni alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2019 di France Football prevista per lunedì 2 dicembre, ecco i motivi per cui l'ambito premio dovrebbe finire nelle mani di Leo Messi, che per la decima stagione consecutiva ha superato quota 40 gol ufficiali, realizzando 51 gol e 50 presenze. La Pulce arriverà a quota 6 Palloni d'Oro.