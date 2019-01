VIDEO - Non solo Ramsey: i 10 migliori svincolati del 2019, grandi occasioni per gennaio

8.460 visualizzazioni | 01:42

Il calciomercato internazionale offre delle opportunità da sfruttare per le squadre italiane: dei giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2019. In mancanza di rinnovo, l'asta è aperta.