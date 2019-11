N’Golo Kante e Michy Batshuayi lanciano la palla del campionato Euro 2020

149 visualizzazioni | 01:15

Il pallone ufficiale per gli Europei 2020 è stato svelato mercoledì a Londra dai giocatori del Chelsea N'Golo Kante, Michy Batshuayi e Kepa Arrizabalaga. La palla è progettata per evidenziare l'inclusività che gli organizzatori sperano che il torneo delle 12 nazioni del prossimo anno possa ispirare. Il torneo si giocherà in 12 paesi, per celebrare 60 ° anniversario della competizione.