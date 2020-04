Müller, Neuer, Martinez e tutti gli altri: ecco come si allenano i giocatori del Bayern in videochat

visualizzazione | 02:28

Wolfsburg in palestra, Borussia Dortmund e Schalke 04 già in campo (ma a distanza di sicurezza). Anche il Bayern Monaco ha ripreso gli allenamenti, ma per ora i giocatori di Flick affrontano un percorso personalizzato ideato dal suo staff tecnico e mostrato in una videochat condivisa.