VIDEO - Morte Emiliano Sala, il pilota dell'aereo non era abilitato a pilotare di notte

David Ibbotson, il pilota dell’aereo precipitato il 21 gennaio 2019 su cui viaggiava il calciatore argentino Emiliano Sala, non era abilitato a pilotare di notte: lo sostiene il rapporto finale dell’agenzia investigativa britannica per gli incidenti aerei (AAIB) che ha indagato sulle cause dell’incidente.