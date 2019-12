Monterrey campione, Mohamed mantiene la promessa fatta al figlio scomparso

338 visualizzazioni | 01:39

Nel 2006 Antonio Mohamed perde il figlio di 9 anni in un tragico incidente mentre seguiva l'Argentina al Mondiale in Germania. In punto di morte fa una promessa al piccolo Farid: vincere il titolo con la sua squadra del cuore e dedicargli la vittoria. 13 anni dopo Antonio mantiene la promessa e vince il titolo con il Monterrey tra le lacrime.