Montero, il re delle espulsioni allenerà in Italia: riparte dalla Sambenedettese

Prima esperienza da allenatore in Italia per Paolo Montero, l'ex difensore della Juventus ha firmato un contratto annuale con la Sambenedettese in Serie C. Ripercorriamo tutta la carriera dell'uruguaiano, che oltre ad aver vinto molto in carriera detiene un record unico: quello di espulsioni in Serie A.