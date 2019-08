VIDEO - Montella: "Non capisco come ragiona l'arbitro, e smettiamola di dire che Chiesa è un simulatore"

Vincenzo Montella si sfoga in conferenza stampa dopo la partita persa dalla sua Fiorentina per 4-3 contro il Napoli, un match macchiato da una serie di episodi visti e non visti al VAR.