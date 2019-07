Nostalgia Italia: 9 luglio 2006, siamo Campioni del Mondo per la quarta volta

845 visualizzazioni | 01:24

L'Italia non è ai Mondiali per la prima volta dopo 60 anni, ma ciò non cancella la grande storia della Nazionale azzurra. I ricordi più belli ci riportano al 9 luglio del 2006, quando gli Azzurri di Marcello Lippi battono la Francia dopo i calci di rigore e si laureano campioni del mondo per la quarta volta. Decide un rigore dell'eroe di Germania 2006 Fabio Grosso.