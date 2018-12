Da Wynalda a Ibrahimovic: i 23 gol dell'anno della MLS dal 1996 al 2018

74 visualizzazioni | 05:13

Una raccolta da amarcord, che racchiude in sé tutte le reti più belle della storia della MLS, anno per anno, dal 1996 a oggi. Tra i nomi presenti anche quelli di Marco Etcheverry, Cuauhtémoc Blanco, Oba Oba Martins, Landon Donovan e naturalmente Zlatan Ibrahimovic.



La MLS è una delle destinazioni preferite delle star del calcio che vogliono provare a vivere un nuovo Sogno Americano. Zlatan Ibrahimovic, Sebastian Giovinco, Carlos Vela e David Villa sono gli ultimi fuoriclasse che seguono le orme di Beckham e Henry.



