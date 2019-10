Messi10: ecco lo show-documentario sulla Pulce prodotto dal Cirque du Soleil

39 visualizzazioni | 01:20

Tra una settimana un nuovo spettacolo ispirato alla stella del calcio Lionel Messi sarà presentato in anteprima a Barcellona. La compagnia teatrale canadese ha in programma di girare il mondo con la produzione nel 2020. La star argentina ha dichiarato che è "folle e incredibile" che sia stato creato uno spettacolo in onore dei suoi successi.