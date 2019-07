Megan Rapinoe, la stella degli Stati Uniti che contesta Donald Trump

visualizzazione | 01:16

Qualcuno l'ha apostrofata come "The new American flag", la nuova bandiera americana. Megan Rapinoe è diventata un simbolo nel mondo dello sport, per essere socialmente impegnata in una battaglia contro le disuglianze e le discriminazioni di qualsiasi tipo, specialmente nei confronti della comunità LGBTQ. La Rapinoe, in particolare, contesta le politche di governo del Presidente USA. Donald Trump.