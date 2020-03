"Agghiacciande", "Zeru tituli", "Ma quale mollo": le conferenze che hanno fatto la storia

9.909 visualizzazioni | 03:33

"Agghiacciande", "Zeru Titoli", "Dilliding dilldong". 3 minuti e 37 secondi di pure godimento per gli amanti del genere: ecco a voi le conferenze stampa che hanno segnato la storia. In mezzo alcune chicche, imperdibili, come quelle di Ranieri, Klopp e non ultima, Antonio Conte.