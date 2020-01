"Ma tu sei matto!" Totti segna su punizione e i compagni di squadra impazziscono!

411 visualizzazioni | 00:28

La leggenda della Roma, Francesco Totti, ha dimostrato di essere ancora un mago con la palla ai piedi, segnando uno splendido gol su punizione in una partita di campionato calcio a otto. Con il suo 13° gol (in 15 partite) Totti ha aiutato la sua squadra, che attualmente si trova al sesto posto nella loro lega, a pareggiare e a portarsi a 26 punti in classifica.