Lo strano allenamento del Barça: Griezmann e Vidal corrono bendati per migliorare l'orientamento

Quique Setién prova, in un certo qual modo, a voltare pagina in casa Barcellona dopo il ko in Coppa del Re e la diatriba Abidal-Messi. Introdotto un allenamento particolare, ma comunque utile per aumentare l'orientamento e la percezione della posizione in campo. Ecco Griezmann e Vidal che provano a correre per il centro di allenamento... Bendati.