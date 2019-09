VIDEO - Lionel Messi è il Fifa Best Player 2019: "Ricevere questo premio è veramente speciale per me"

Nel Gala alla Scala di Milano, Leo Messi per la 6a volta nella sua carriera ha vinto il Fifa Best Player battendo Ronaldo e Van Dijk: "Oggi è un giorno speciale per me".