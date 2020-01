VIDEO - Valverde avvisa l'Inter: "Vidal via? Si allena bene, non c'è nessun problema"

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona nella conferenza prepartita contro l'Espanyol ha parlato del futuro di Vidal: "Si sta allenando bene come sempre, nelle questioni contrattuali ci sono sempre delle differenze di valutazioni. La questione verrà risolta internamente. il resto lo risolverà il club. Non credo che sia la prima volta che succede, ne sarà l’ultima. Non vedo alcun problema".